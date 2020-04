மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கு உத்தரவால் சேலத்தில் அழுகும் நிலையில் 100 டன் தர்ப்பூசணி - வியாபாரிகள் சோகம் + "||" + By curfew 100 tonnes of watermelon - rotting in Salem - Merchants are sad

ஊரடங்கு உத்தரவால் சேலத்தில் அழுகும் நிலையில் 100 டன் தர்ப்பூசணி - வியாபாரிகள் சோகம்