மாவட்ட செய்திகள்

வியாபாரிகள் அதிக விலைக்கு விற்பதால் 400 கிலோ காய்கறிகளை இலவசமாக வழங்கிய விவசாயிகள் - ஏழை, எளிய மக்களிடம் கொடுக்க கோரிக்கை + "||" + Because merchants are selling at higher prices 400 kg of vegetables Farmers who provided for free

வியாபாரிகள் அதிக விலைக்கு விற்பதால் 400 கிலோ காய்கறிகளை இலவசமாக வழங்கிய விவசாயிகள் - ஏழை, எளிய மக்களிடம் கொடுக்க கோரிக்கை