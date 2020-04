மாவட்ட செய்திகள்

நாகையில், ஒரே நாளில் 5 பேருக்கு கொரோனா உறுதி - பாதிப்பு எண்ணிக்கை 29 ஆக அதிகரிப்பு + "||" + In Nagapattinam, 5 people in a single day to ensure Corona - Damage figure rises to 29

நாகையில், ஒரே நாளில் 5 பேருக்கு கொரோனா உறுதி - பாதிப்பு எண்ணிக்கை 29 ஆக அதிகரிப்பு