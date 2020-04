மாவட்ட செய்திகள்

குளச்சலில், தடையை மீறி மீன்பிடித்தவர்களை போலீசார் விரட்டியதால் பரபரப்பு - கடலுக்குள் குதித்து தப்பினர் + "||" + In Colachel, Fishermen who breach the barrier Police chased away - They escaped into the sea

குளச்சலில், தடையை மீறி மீன்பிடித்தவர்களை போலீசார் விரட்டியதால் பரபரப்பு - கடலுக்குள் குதித்து தப்பினர்