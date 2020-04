மாவட்ட செய்திகள்

வறுமைக்கோட்டுக்கு கீழ் உள்ளவர்களுக்கு இலவச அரிசி வழங்குவதில் குழப்பம் - முதல்-அமைச்சர் நாராயணசாமி பேட்டி + "||" + For those who are below the poverty line Confusion in providing free rice - Interview with First-Minister Narayanasamy

வறுமைக்கோட்டுக்கு கீழ் உள்ளவர்களுக்கு இலவச அரிசி வழங்குவதில் குழப்பம் - முதல்-அமைச்சர் நாராயணசாமி பேட்டி