மாவட்ட செய்திகள்

தமிழகத்தில் மீன்பிடி தடைகாலம் தொடங்கியது; பைபர் படகுகளில் மட்டும் மீன்பிடிக்க அனுமதி - காசிமேடு மீன்பிடி துறைமுக உதவி இயக்குனர் தகவல் + "||" + Fishing block in Tamil Nadu has started Piper boats allowed to fish in Kasimedu Fisheries Harbor Assistant Director Information

தமிழகத்தில் மீன்பிடி தடைகாலம் தொடங்கியது; பைபர் படகுகளில் மட்டும் மீன்பிடிக்க அனுமதி - காசிமேடு மீன்பிடி துறைமுக உதவி இயக்குனர் தகவல்