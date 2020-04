மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அரசு நிவாரணம் வழங்குவதில் பாரபட்சம் - காங்கிரஸ் தலைவர் டி.கே.சிவக்குமார் குற்றச்சாட்டு + "||" + For those affected by corona Discrimination in granting government relief Congress leader DK Sivakumar accused

