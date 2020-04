மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பத்தூரில் வியாபாரிகள் காய்கறி, மளிகைப்பொருட்களை வீடுகளுக்கே சென்று வழங்க வேண்டும் - கலெக்டர் தகவல் + "||" + Merchants in Tirupathur Vegetables and groceries Go home and deliver - Collector Information

திருப்பத்தூரில் வியாபாரிகள் காய்கறி, மளிகைப்பொருட்களை வீடுகளுக்கே சென்று வழங்க வேண்டும் - கலெக்டர் தகவல்