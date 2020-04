மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கால், கோவிலில் இருந்து வெளியேற்றம்: உணவின்றி தவித்து வரும் ஆதரவற்றோர்-மாற்றுத்திறனாளிகள் + "||" + Currency exit from the temple: Without food will come Orphans - Alternatives

ஊரடங்கால், கோவிலில் இருந்து வெளியேற்றம்: உணவின்றி தவித்து வரும் ஆதரவற்றோர்-மாற்றுத்திறனாளிகள்