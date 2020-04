மாவட்ட செய்திகள்

முக கவசங்களை கண்ட இடங்களில் வீசினால் நோய் தொற்று பரவும் - கலெக்டர் எச்சரிக்கை + "||" + If the face shields are thrown in places Infectious Diseases - Collector's Warning

