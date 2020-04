மாவட்ட செய்திகள்

விழுப்புரத்தில், கொரோனாவுக்கு அரிசி ஆலை அதிபர் சாவு - தமிழகத்தில் பலி எண்ணிக்கை 15 ஆக உயர்வு + "||" + Villupuram, Rice mill president dies for corona - Death toll rises to 15 in Tamil Nadu

விழுப்புரத்தில், கொரோனாவுக்கு அரிசி ஆலை அதிபர் சாவு - தமிழகத்தில் பலி எண்ணிக்கை 15 ஆக உயர்வு