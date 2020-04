மாவட்ட செய்திகள்

வீட்டில் இருந்து வெளியே வரும் போது முக கவசம் அணியாவிட்டால் அபராதம் - புதுச்சேரியில் இன்று முதல் அமல் + "||" + When coming out of the house Penalty for not wearing mask - Puducherry to be effective today

வீட்டில் இருந்து வெளியே வரும் போது முக கவசம் அணியாவிட்டால் அபராதம் - புதுச்சேரியில் இன்று முதல் அமல்