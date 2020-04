மாவட்ட செய்திகள்

வேலையை விட்டு நீக்குவதை தவிர்க்க வேண்டும்; தகவல் தொழில்நுட்ப ஊழியர்களின் சம்பளத்தை குறைக்கலாம் - துணை முதல்-மந்திரி அஸ்வத் நாராயண் பேட்டி + "||" + Reduce the pay of IT staff Interview with Deputy First Minister Aswath Narayan

வேலையை விட்டு நீக்குவதை தவிர்க்க வேண்டும்; தகவல் தொழில்நுட்ப ஊழியர்களின் சம்பளத்தை குறைக்கலாம் - துணை முதல்-மந்திரி அஸ்வத் நாராயண் பேட்டி