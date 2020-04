மாவட்ட செய்திகள்

பராமரிக்கும் முறைகள் குறித்தும் விளக்கம்: முதியோர்களை மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச்சென்று திரும்ப கலெக்டர் அலுவலகத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம் + "||" + Hospital for the Elderly Pick up and return Apply at the Collector's Office

பராமரிக்கும் முறைகள் குறித்தும் விளக்கம்: முதியோர்களை மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச்சென்று திரும்ப கலெக்டர் அலுவலகத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம்