மாவட்ட செய்திகள்

தொழிலாளர்கள் வேலைக்கு வராததால்செடியிலேயே வீணாகும் பச்சை மிளகாய் + "||" + Because the workers are out of work The green chili that is wasted on the plant

தொழிலாளர்கள் வேலைக்கு வராததால்செடியிலேயே வீணாகும் பச்சை மிளகாய்