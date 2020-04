மாவட்ட செய்திகள்

அரிமளம் ஒன்றியத்தில் பொதுமக்களுக்குகொரோனா வைரஸ் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும்சமூக ஆர்வலர்கள் வலியுறுத்தல் + "||" + To raise awareness about coronavirus Emphasis on social activists

