மாவட்ட செய்திகள்

கனரா வங்கி ஊழியர்கள் சார்பில் மளிகை பொருட்கள் அடங்கிய 100 பொட்டலங்கள் கலெக்டரிடம் வழங்கப்பட்டது + "||" + On behalf of Canara Bank employees, 100 parcels containing groceries were handed over to the Collector

