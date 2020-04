மாவட்ட செய்திகள்

பேரம்பாக்கத்தில் ஒருவருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி: 5 கி.மீ தொலைவுக்குள் உள்ள கிராமங்களின் எல்லைகள் மூடல் - மாவட்ட கலெக்டர் தகவல் + "||" + Corona infected person to ensure perampakkam Closure of the boundaries of villages within 5 km District Collector Information

பேரம்பாக்கத்தில் ஒருவருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி: 5 கி.மீ தொலைவுக்குள் உள்ள கிராமங்களின் எல்லைகள் மூடல் - மாவட்ட கலெக்டர் தகவல்