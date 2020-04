மாவட்ட செய்திகள்

வாங்க ஆட்கள் அதிகம் வருவது இல்லை... உரிய விலையும் இல்லை...மார்க்கெட்டில் பூக்களை குப்பைகளில் கொட்டும் அவலம் + "||" + There is not much to buy ... Not worth the price ... Pouring flowers in garbage to market

வாங்க ஆட்கள் அதிகம் வருவது இல்லை... உரிய விலையும் இல்லை...மார்க்கெட்டில் பூக்களை குப்பைகளில் கொட்டும் அவலம்