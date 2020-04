மாவட்ட செய்திகள்

கிரிக்கெட் விளையாடியதை கண்காணித்த“ட்ரோன் கேமராவை” பார்த்து தலைதெறிக்க ஓடிய சிறுவர்கள் + "||" + Tracked playing cricket Boys running to look at the "drone camera"

கிரிக்கெட் விளையாடியதை கண்காணித்த“ட்ரோன் கேமராவை” பார்த்து தலைதெறிக்க ஓடிய சிறுவர்கள்