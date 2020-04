மாவட்ட செய்திகள்

நாமக்கல்லில் இருந்துநாகர்கோவிலுக்கு 1 லட்சம் முட்டைகள் வந்தனகொரோனா பாதித்த பகுதியில் வசிப்பவர்களுக்கு வீடு, வீடாக வினியோகம் + "||" + From Namakkal 1 lakh eggs came to Nagercoil

நாமக்கல்லில் இருந்துநாகர்கோவிலுக்கு 1 லட்சம் முட்டைகள் வந்தனகொரோனா பாதித்த பகுதியில் வசிப்பவர்களுக்கு வீடு, வீடாக வினியோகம்