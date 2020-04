மாவட்ட செய்திகள்

வெட்டுவதற்கு ஆள் கிடைக்காததால்மரத்திலேயே பழுத்து வீணாகும் நேந்திரன் வாழைத்தார்கள் + "||" + Because there was no man available to cut Nendran banana fruit is ripe in the tree

வெட்டுவதற்கு ஆள் கிடைக்காததால்மரத்திலேயே பழுத்து வீணாகும் நேந்திரன் வாழைத்தார்கள்