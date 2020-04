மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி அரசு மருத்துவமனையில்கொரோனா வார்டில் சிகிச்சை பெற்ற 4 பேர் வீடு திரும்பினர் + "||" + At Trichy Government Hospital Four people who were treated at the Corona Ward returned home

