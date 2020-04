மாவட்ட செய்திகள்

திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில், வங்காளதேசத்தை சேர்ந்தவர்கள் உள்பட மேலும் 5 பேருக்கு கொரோனா- பாதிப்பு எண்ணிக்கை 74 ஆக உயர்வு + "||" + Dindigul district Including those from Bangladesh And 5 more to Corona- Damage figure rises to 74

