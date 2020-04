மாவட்ட செய்திகள்

ஆரணி அருகே செய்யாறு கூட்ரோடு பகுதியில் தற்காலிக காய்கறி மொத்த விலை கடைகளில் விற்பனை தொடக்கம் + "||" + Door near the Arani in Kootrodu area emporary Vegetable Wholesale Stores Start of sales

ஆரணி அருகே செய்யாறு கூட்ரோடு பகுதியில் தற்காலிக காய்கறி மொத்த விலை கடைகளில் விற்பனை தொடக்கம்