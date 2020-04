மாவட்ட செய்திகள்

கட்டுமானம்- ஆட்டோ தொழிலாளர்கள்ரேஷன் கடைகளில் உணவு பொருட்கள் தொகுப்பை பெற்றுக்கொள்ளலாம்அதிகாரி தகவல் + "||" + Construction- Auto Workers Food rations can be obtained at ration stores

