மாவட்ட செய்திகள்

உத்தவ் தாக்கரேயை எம்.எல்.சி.யாக நியமிக்காமல் கவர்னரை தடுப்பது யார்? - சஞ்சய் ராவத் கேள்வி + "||" + Without appointing Uddhav Thackeray as MLC Who is blocking the governor? Question of Sanjay Rawat

உத்தவ் தாக்கரேயை எம்.எல்.சி.யாக நியமிக்காமல் கவர்னரை தடுப்பது யார்? - சஞ்சய் ராவத் கேள்வி