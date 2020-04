மாவட்ட செய்திகள்

குமரியில் கொரோனாவில் இருந்து மேலும் ஒருவர் குணமடைந்தார்14 பேருக்கு தீவிர சிகிச்சை + "||" + From Corona in Kumari And one healed Intensive care for 14 people

