மாவட்ட செய்திகள்

விழுப்புரம் மாவட்டத்தில், 2 பெண்கள் உள்பட 3 பேருக்கு கொரோனா - பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை 36 ஆக உயர்ந்தது + "||" + Villupuram District, 3 people, including 2 women, Corona - The number of victims rose to 36

விழுப்புரம் மாவட்டத்தில், 2 பெண்கள் உள்பட 3 பேருக்கு கொரோனா - பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை 36 ஆக உயர்ந்தது