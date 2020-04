மாவட்ட செய்திகள்

ஆரணி அருகே, பயிரிட்ட கத்தரிக்காய்களுக்கு போதிய விலை கிடைக்காமல் விவசாயிகள் குமுறல் + "||" + Near Arany, Cultivated prunes are not available for a reasonable price - The peasants are barking

ஆரணி அருகே, பயிரிட்ட கத்தரிக்காய்களுக்கு போதிய விலை கிடைக்காமல் விவசாயிகள் குமுறல்