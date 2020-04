மாவட்ட செய்திகள்

மணவாசி சுங்கச்சாவடி செயல்பட தொடங்கியதுவாகனங்களுக்கு கிருமி நாசினி தெளிப்பு + "||" + The toll began to operate Antiseptic spray for vehicles

மணவாசி சுங்கச்சாவடி செயல்பட தொடங்கியதுவாகனங்களுக்கு கிருமி நாசினி தெளிப்பு