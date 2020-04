மாவட்ட செய்திகள்

நாகை மாவட்டத்தில்245 குடும்பத்தினர் தனிமைப்படுத்தி கண்காணிப்புகலெக்டர் பிரவீன்நாயர் தகவல் + "||" + In the Nagai district 245 Family Isolation and Monitoring

நாகை மாவட்டத்தில்245 குடும்பத்தினர் தனிமைப்படுத்தி கண்காணிப்புகலெக்டர் பிரவீன்நாயர் தகவல்