மாவட்ட செய்திகள்

வேதாரண்யத்தில்அடையாள அட்டை இல்லாமல் வெளியே வந்தால் கடும் நடவடிக்கைநகராட்சி ஆணையர் எச்சரிக்கை + "||" + In Vedaranyam Getting out without an ID card is a tough move

வேதாரண்யத்தில்அடையாள அட்டை இல்லாமல் வெளியே வந்தால் கடும் நடவடிக்கைநகராட்சி ஆணையர் எச்சரிக்கை