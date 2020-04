மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில் உள்ளரேஷன் கடைகளில் ரூ.500-க்கு மளிகை பொருட்கள் தொகுப்புஇன்று முதல் வழங்கப்படுகிறது + "||" + In the ration shops Grocery products set to ru500

