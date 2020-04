மாவட்ட செய்திகள்

அரியலூர் மாவட்டத்தில்8 முகாம்களில் தங்கியிருந்த 600 பேர் வீடுகளுக்கு அனுப்பி வைப்பு + "||" + 600 people who stayed in 8 camps Dispatch to homes

