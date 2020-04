மாவட்ட செய்திகள்

அனைத்து ஊழியர்களுடன் இயங்கிய தபால் நிலையங்கள் - மக்கள் கூட்டம் குறைந்து காணப்பட்டது + "||" + Post Offices Operated with All Employees - The crowds were declining

அனைத்து ஊழியர்களுடன் இயங்கிய தபால் நிலையங்கள் - மக்கள் கூட்டம் குறைந்து காணப்பட்டது