மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கால், வீதிக்கு வந்த தொழிலாளர்கள்இருசக்கர வாகனங்களில் சென்று முககவசம் விற்கிறார்கள் + "||" + Curfew, street workers They go on two-wheelers and sell face cover

ஊரடங்கால், வீதிக்கு வந்த தொழிலாளர்கள்இருசக்கர வாகனங்களில் சென்று முககவசம் விற்கிறார்கள்