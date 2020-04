மாவட்ட செய்திகள்

வேளாண்மைதுறையின் பரிந்துரை இல்லாமல்ரசாயன மருந்து பயன்படுத்தக்கூடாதுஅதிகாரி அறிவுரை + "||" + Without the recommendation of the Agriculture Department Do not use chemical medicine

