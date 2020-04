மாவட்ட செய்திகள்

சரக்கு லாரிகள், தொழில் நிறுவனங்கள் இயங்கலாம்: கர்நாடகத்தில் ஊரடங்கு தளர்வு - இன்று முதல் அமலாகிறது + "||" + Cargo trucks, businesses operate Curfew relaxation in Karnataka It goes into effect today

சரக்கு லாரிகள், தொழில் நிறுவனங்கள் இயங்கலாம்: கர்நாடகத்தில் ஊரடங்கு தளர்வு - இன்று முதல் அமலாகிறது