மாவட்ட செய்திகள்

குமரியில் 8 நாட்களாக யாருக்கும் கொரோனா தொற்று இல்லைதொடர்ந்து இதே நிலையை உருவாக்க அதிகாரிகள் தீவிர நடவடிக்கை + "||" + No one has had a coronary infection for 8 days in Kumari

குமரியில் 8 நாட்களாக யாருக்கும் கொரோனா தொற்று இல்லைதொடர்ந்து இதே நிலையை உருவாக்க அதிகாரிகள் தீவிர நடவடிக்கை