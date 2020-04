மாவட்ட செய்திகள்

நோயாளிகள் அதிகரித்தால்ஆயுர்வேத மருத்துவக்கல்லூரி கொரோனா வார்டாக மாற்றப்படுகிறது100 படுக்கைகளுக்கான கட்டில்கள் வந்தன + "||" + If patients increase Ayurvedic Medical College is converted into Corona Ward

