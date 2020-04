மாவட்ட செய்திகள்

ஓசூரில் இருந்து உரம் ஏற்றி வந்த லாரி பறிமுதல்‘லிப்ட்’ கேட்டு வந்த வாலிபருடன் டிரைவர் சிக்கினார் + "||" + The driver caught up with the plaintiff who asked for a lift

ஓசூரில் இருந்து உரம் ஏற்றி வந்த லாரி பறிமுதல்‘லிப்ட்’ கேட்டு வந்த வாலிபருடன் டிரைவர் சிக்கினார்