மாவட்ட செய்திகள்

3 சரக்கு ரெயில்களை ஒன்றாக இணைத்து 126 பெட்டிகளுடன் வந்த ‘அனகோண்டா’ சிறப்பு ரெயில் - நேரத்தை மிச்சப்படுத்த புதிய நடவடிக்கை + "||" + Put together 3 freight rails With 126 boxes of the 'Anaconda' special train

3 சரக்கு ரெயில்களை ஒன்றாக இணைத்து 126 பெட்டிகளுடன் வந்த ‘அனகோண்டா’ சிறப்பு ரெயில் - நேரத்தை மிச்சப்படுத்த புதிய நடவடிக்கை