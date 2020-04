மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் பரவலை தடுக்க சாலைகளில் ஓவியம் வரைந்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் அதிகாரிகள் + "||" + To prevent the spread of corona virus Painting on the roads Officers to raise awareness

கொரோனா வைரஸ் பரவலை தடுக்க சாலைகளில் ஓவியம் வரைந்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் அதிகாரிகள்