மாவட்ட செய்திகள்

வாரத்தில் 3 நாட்கள் கடைகள் திறப்பு முறை அமல்: விழுப்புரம் நகர மக்கள் விதிகளை பின்பற்றுகிறார்களா? போலீசார் தீவிர கண்காணிப்பு + "||" + Shop opening times 3 days a week: Will the people of Villupuram follow the rules? Intensive surveillance by the police

வாரத்தில் 3 நாட்கள் கடைகள் திறப்பு முறை அமல்: விழுப்புரம் நகர மக்கள் விதிகளை பின்பற்றுகிறார்களா? போலீசார் தீவிர கண்காணிப்பு