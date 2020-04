மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனாவால் வாழ்வாதாரம் பாதிப்பு: மீன்பிடி தடைக்கால நிவாரணமாக ரூ.15 ஆயிரம் வழங்கவேண்டும் - அரசுக்கு மீனவர்கள் கோரிக்கை + "||" + Lifestyle impact by Corona: As a relief to fishing Rs.15 lakh grant

கொரோனாவால் வாழ்வாதாரம் பாதிப்பு: மீன்பிடி தடைக்கால நிவாரணமாக ரூ.15 ஆயிரம் வழங்கவேண்டும் - அரசுக்கு மீனவர்கள் கோரிக்கை