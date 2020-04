மாவட்ட செய்திகள்

நகராட்சி அதிகாரிகள் அதிரடி முக கவசம் அணியாதவர்களிடம் அபராதம் வசூல் + "||" + Municipal Authorities Action For those who don't wear face shorts Fines charged

நகராட்சி அதிகாரிகள் அதிரடி முக கவசம் அணியாதவர்களிடம் அபராதம் வசூல்