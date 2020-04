மாவட்ட செய்திகள்

ரெட்டியார்பாளையம், ஏலச்சீட்டு நடத்தி ரூ.1½ கோடி மோசடி - கணவன், மனைவி மீது சி.பி.சி.ஐ.டி. போலீசார் வழக்கு + "||" + Rettiyarpalaiyam, Rs.1.5 crores fraud in bidding process - CBCID on husband and wife The police case

ரெட்டியார்பாளையம், ஏலச்சீட்டு நடத்தி ரூ.1½ கோடி மோசடி - கணவன், மனைவி மீது சி.பி.சி.ஐ.டி. போலீசார் வழக்கு