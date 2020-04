மாவட்ட செய்திகள்

சங்கரன்கோவில் பகுதியில் நெசவுத்தொழில் பாதிப்பு: விசைத்தறிகள் இயங்காததால் ரூ.100 கோடி வருவாய் இழப்பு + "||" + In the Sankarankoil area Impact of Textile Industry Since keystrokes are not working Rs 100 crore revenue loss

சங்கரன்கோவில் பகுதியில் நெசவுத்தொழில் பாதிப்பு: விசைத்தறிகள் இயங்காததால் ரூ.100 கோடி வருவாய் இழப்பு