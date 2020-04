மாவட்ட செய்திகள்

கடையநல்லூரில் தனியாக வசித்த மத்திய பாதுகாப்பு படை அதிகாரியின் தாயாருக்கு மருத்துவ உதவி - டுவிட்டரில் விடுத்த வேண்டுகோளை ஏற்று முதல்-அமைச்சர் நடவடிக்கை + "||" + Lived alone in Kadayanallur Of the Central Defense Force Officer Medical aid to mother First-Ministerial action taken on Twitter

கடையநல்லூரில் தனியாக வசித்த மத்திய பாதுகாப்பு படை அதிகாரியின் தாயாருக்கு மருத்துவ உதவி - டுவிட்டரில் விடுத்த வேண்டுகோளை ஏற்று முதல்-அமைச்சர் நடவடிக்கை